Суарес – Неймару: оставайся самим собой и никогда не меняйся

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес попрощался с Неймаром. Бразилец покинул расположение каталонского клуба и в ближайшее время должен перейти в «ПСЖ». Сообщение Суарес оставил на своей странице в «Инстаграме».
«Желаю тебе всего наилучшего в будущем, друг. Также благодарю за поддержку, которую я ощущал всё это время, уникальные моменты, которые мы пережили. Оставайся самим собой и никогда не меняйся, братишка», — говорится в сообщении.
Ожидается, что официально о переходе нападающего в «ПСЖ» будет объявлено 4 августа. Накануне «Барселона» объявила, что Неймар изъявил желание уйти из клуба. Каталонцы потратили на покупку бразильца € 88,2 млн, а продадут в «ПСЖ» за € 222 млн.
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