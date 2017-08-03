Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн

Представители «ПСЖ» вместе с Неймаром прибыли в офис испанской Ла Лиги, чтобы завершить переход и заплатить € 222 млн отступных, прописанные в контракте игрока, но организация не приняла платёж. Об этом сообщает AS со ссылкой на генерального директора лиги Хавьера Гомеса.
Отмечается, что активация пункта выкупа – это право, которое имеют только испанские клубы. Однако главная причина заключается в том, что, по мнению Ла Лиги, «ПСЖ» не может заплатить требуемую сумму, не нарушая правил финансового фэйр-плей. В то же время глава лиги Хавьер Тебас считает, что поддерживаемый государством «ПСЖ» может дестабилизировать футбол.
Ранее сообщалось, что Неймар прошёл медицинское обследование, а о его переходе будет объявлено 4 августа.
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