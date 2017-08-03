«Уотфорд» заинтересован в Ленноне, страдавшем от депрессии

«Уотфорд» заинтересован в приглашении в команду полузащитника «Эвертона» Аарона Леннона. Как сообщает Liverpool Echo, в предстоящем сезоне наставник «ирисок» Рональд Куман не рассчитывает на хавбека, особенно после недавних психических проблем футболиста.
В марте этого года Леннон был задержан полицией и доставлен в госпиталь с подозрением на психические отклонения. Футболист ночью гулял в опасной близости от автомагистрали. 4 июля Леннон вернулся к тренировкам в составе «Эвертона».
Ливерпульцы готовы выслушать предложения по 30-летнему игроку, рассчитывая на продажу, а не аренду со стороны «Уотфорда».
Страдавший от депрессии Леннон приступил к тренировкам с «Эвертоном»