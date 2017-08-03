Игонин: «Зенит» против «Бней Иегуда» выложится на 100%, иначе и думать нельзя

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда». Встреча состоится 3 августа.
«У «Зенита» не будет задачи сегодня разгромить израильскую команду. Я жду ротацию в составе питерцев, поскольку футболистов сейчас предостаточно. Было бы действительно интересно посмотреть на новые лица и понять логику их приобретения. В этом случае мы сможем увидеть, каков уровень футболистов с российским паспортом, тех, кто ещё не играл за «Зенит». А сама игра не столь серьёзна, чтобы от неё чего-то ждать.
Нельзя говорить даже вслух о том, что команда не будет выкладываться на 100%. В профессиональном футболе такого не должно быть. Для этого и существуют запасные, существует конкуренция. Будет ротация, и игроки будут выжимать максимум. Сейчас у команды новый имидж, новые футболисты и тренер. Играть не в полную силу они не могут себе позволить.
Думаю, что Александр Кокорин если сегодня и выйдет, то будет играть не весь матч. Выйдут ли сегодня аргентинцы на поле? Должны. Но тут вопрос в количестве игрового времени. Эти ребята сыграют, куда денутся. Сейчас только начало сезона. Они ещё не успели так устать, чтобы не помочь команде против не самого сильного соперника», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 мск.