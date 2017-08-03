Нападающий «Урала» Ставпец продолжит карьеру в «Тюмени»

Нападающий «Урала» Александр Ставпец в нынешнем сезоне будет выступать за «Тюмень» на правах аренды. Ранее стало известно, что уральцы отдали в аренду ещё одного игрока полузащитника Александра Ломакина, который будет защищать цвета «Енисея».
«Футбольный клуб «Урал» желает игрокам успешной и результативной игры в этом сезоне и отсутствия травм!» — говорится на официальном сайте екатеринбургской команды.
В прошлом сезоне 28-летний футболист провёл за «Урал» в РФПЛ 14 матчей, не отметившись результативными действиями.
«Енисей» объявил о переходе Ломакина из «Урала» на правах аренды