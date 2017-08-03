Пашалич: хочу оставить в «Спартаке» такой же яркий след, как Плетикоса

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, который перебрался в московский клуб на правах аренды из «Челси» признался, что хочет оставить такой же яркий след, как его соотечественник и бывший вратарь красно-белых Стипе Плетикоса. Хорватский голкипер играл за «Спартак» с 2007 по 2011 год, дважды завоевав серебряные медали чемпионата России.
«Я хотел бы оставить в «Спартаке» такой же яркий след, как и мой соотечественник, знаменитый вратарь Стипе Плетикоса», — цитирует Пашалича пресс-служба «Спартака».
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, приветствуя новичка, отметил, что 22-летний хорват приехал помочь команде двигаться вперёд.
«Этот парень приехал помочь нам двигаться вперёд и решать новые задачи», — сказал итальянец.
Пашалич будет выступать в «Спартаке» под 50-м номером