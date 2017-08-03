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Бонифаци: интерес «Зенита» приятен, но я решил остаться в «Торино»

3 августа 2017, четверг. 15:55 Футбол

Защитник «Торино» Кевин Бонифаци, в услугах которого был заинтересован «Зенит», решил остаться в своём нынешнем клубе. Ранее футболист подтвердил, что получил предложение от сине-бело-голубых.

«Интерес со стороны «Зенита» приятен, вызывает огромное удовольствие. Это означает, что моё выступление было отмечено не только на национальном, но и международном уровне. Но я в Турине, где уже совершил значительный скачок вверх. Для меня честь надевать футболку «Торино». Я являюсь частью большой команды», — цитирует Бонифаци Toronews.net.

«Зенит» готов отдать за Бонифаци € 7-8 млн
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
3 августа 2017, четверг
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