Бонифаци: интерес «Зенита» приятен, но я решил остаться в «Торино»

Защитник «Торино» Кевин Бонифаци, в услугах которого был заинтересован «Зенит», решил остаться в своём нынешнем клубе. Ранее футболист подтвердил, что получил предложение от сине-бело-голубых.
«Интерес со стороны «Зенита» приятен, вызывает огромное удовольствие. Это означает, что моё выступление было отмечено не только на национальном, но и международном уровне. Но я в Турине, где уже совершил значительный скачок вверх. Для меня честь надевать футболку «Торино». Я являюсь частью большой команды», — цитирует Бонифаци Toronews.net.
«Зенит» готов отдать за Бонифаци € 7-8 млн