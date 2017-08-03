Яковлев: очень приятно, что стал капитаном «Анжи», чувствую груз ответственности

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев в преддверии матча с «Ростовом» в 4-м туре РФПЛ поделился ощущениями после того, как он стал капитаном махачкалинской команды. Также хавбек подвёл итоги первых трёх туров, в которых «Анжи» набрал три очка.
«Конечно, груз ответственности. Мне очень приятно, что стал капитаном, но это звание я должен доказывать на поле и за его пределами. Надеюсь, оправдаю доверие ребят и тренерского штаба.
Мы выглядели достойно во всех матчах. Очень важно набирать очки с любой командой, но, к сожалению, получилось пополнить копилку только в домашней встрече с «Амкаром». Могли увезти одно очко в матче с «Локомотивом», но это футбол, и нужно не оглядываться назад, а идти только вперёд. Впереди же у нас очень важная игра с «Ростовом», и наша команда отдаст все силы для того, чтобы заработать очки.
Мы стараемся играть активно впереди и строго в обороне, в этом смысле у нас баланс в игре, но, чтобы выиграть, надо активно работать в атаке. Все матчи тяжёлые и складываются для нас по-разному. Это, конечно, зависит от соперника", — цитирует хавбека пресс-служба клуба.