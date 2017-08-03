Защитник сборной Литвы Микуцкис стал игроком «Томи»

3 августа состав «Томи» пополнил защитник Томас Микуцкис, который последние два года выступал за «СКА-Хабаровск» и в прошлом сезоне вышел с дальневосточным клубом в Премьер-Лигу.
«В ближайшее время футболист будет заявлен за томскую команду и, вполне возможно, примет участие в матче с „Химками“, — говорится на официальном сайте „Томи“.
Также в Футбольной национальной лиге защитник сборной Литвы (16 матчей), начинавший карьеру в вильнюсском «Жальгирисе», играл за «Нижний Новгород» и столичное «Торпедо». С москвичам игрок в сезоне-2013/14 вышел в РФПЛ и провёл в элитном дивизионе 10 матчей.
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