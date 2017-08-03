Венгер: Алексис останется в «Арсенале» и примет моё решение

Нападающий Алексис Санчес останется в «Арсенале», несмотря на то что его контракт истекает через год и до сих пор не продлён. Об этом рассказал главный тренер лондонцев Арсен Венгер.
«Алексис сосредоточен, а моё решение ясно. Он останется в «Арсенале» и примет это решение. В этом сезоне Санчес будет играть за «Арсенал».
Что касается матча за Суперкубок Англии, ещё предстоит решить, сыграет он или нет. Такие игроки, как Санчес или Мустафи, только вернулись из отпуска. Алексис хорош на тренировках, но ему нужно поработать над физическими кондициями», — цитирует Венгера Mirror.
«Арсенал» 6 августа сыграет с «Челси» в рамках Суперкубка Англии. Матч состоится на «Уэмбли».
Алексис Санчес приступил к тренировкам с «Арсеналом»