«ПСЖ» хочет обойти запрет Примеры на трансфер Неймара

«ПСЖ» рассматривает возможности обойти запрет Примеры на переход нападающего «Барселоны» Неймара. Французы готовы заплатить € 222 млн каталонскому клубу, а «Барселона» должна провести трансфер через лигу.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, если каталонцы дадут согласие, то это ускорит трансфер игрока и уже завтра он может быть представлен «ПСЖ» как новый футболист. В обратном случае французы должны будет получить юридический отказ и попробовать совершить трансфер через ФИФА.
Ранее стало известно, что Примера отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн.
Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн