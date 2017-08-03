175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фанаты «Локомотива» высказали свою позицию по баннеру против фильма «Матильда»

3 августа 2017, четверг. 16:54 Футбол

Болельщики «Локомотива» высказали свою позицию по баннеру против фильма «Матильда». Ранее режиссёр картины Алексей Учитель направил жалобу президенту РФС Виталию Мутко на баннеры, которые развернули футбольные фанаты на трибунах стадиона «Локомотив» во время матча команды за Суперкубок.

«На матче «Локомотив» — «Спартак», на южной трибуне стадиона «Локомотив» появился провокационный баннер, который затрагивал тему выпуска фильма Алексея Учителя — «Матильда». Этот баннер был вывешен несколькими болельщиками «Локомотива», которых сагитировал небезызвестный Диджей, без согласования с активом движения. Этот политизированный баннер не отражает позицию всего «юга».

Фанатское движение «Локомотива» всегда придерживалось мнения, что трибуна не место для политических акций, а фанаты «Локомотива» не должны исполнять политические заказы. Так будет и впредь.

Один фанат никогда не будет голосом южной трибуны. Футбол — вне политики, а стадион не место для политических игр.

В связи со всем вышесказанным Диджей отныне не является представителем фанатского актива ФК «Локомотив» Москва и объявлен персоной нон грата на южной трибуне стадиона», — говорится в заявлении на «Сайте о футбольных фанатах».

Режиссёр «Матильды» направил жалобу Мутко на фанатов «Спартака» и «Локомотива»
Источник: Сайт о футбольных фанатах Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Болельщики — Футбол Суперкубок России
Новости. Футбол
3 августа 2017, четверг
17:58 Французская лига: мы удивлены отказом Ла Лиги принять оплату трансфера Неймара
17:34 Слуцкий: уйти из «Халла» в «Ливерпуль» — всё равно что уйти из «Факела» в ЦСКА
17:24 ФИФА будет вручать награду лучшему вратарю сезона
17:15 Слуцкий: Семаку было бы очень легко искоренить мат в команде в Англии
17:15 Роналдиньо: надеюсь, Неймар однажды станет лучшим футболистом в мире
17:08 Слуцкий: не до конца понимаю возможности «Халл Сити», домик ещё не построен
17:00 Слуцкий рассказал, с какой речью впервые обратился к игрокам «Халла»
16:58 Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова, а Шатова взял бы в любой клуб мира
16:54 Фанаты «Локомотива» высказали свою позицию по баннеру против фильма «Матильда»
16:50 Слуцкий — о решении покинуть ЦСКА: у меня наступил творческий кризис
16:31 «ПСЖ» хочет обойти запрет Примеры на трансфер Неймара
16:28 Венгер: Алексис останется в «Арсенале» и примет моё решение
16:24 Защитник сборной Литвы Микуцкис стал игроком «Томи»
16:16 Яковлев: очень приятно, что стал капитаном «Анжи», чувствую груз ответственности
16:12 Нападающий «Шахтёра» Веллингтон Нем выбыл на полгода
16:02 Бывший защитник «Краснодара» Сигурдссон стал игроком «Рубина»
15:55 Бонифаци: интерес «Зенита» приятен, но я решил остаться в «Торино»
15:46 Пашалич: хочу оставить в «Спартаке» такой же яркий след, как Плетикоса
15:43 Ригони, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте»
15:34 М. Фернандес: вне зависимости от жеребьёвки ЦСКА ждут тяжёлые матчи в ЛЧ
15:12 Нападающий «Урала» Ставпец продолжит карьеру в «Тюмени»
15:10 Матич извинился перед болельщицей, которой мяч попал в лицо
15:02 Министр культуры Московской области: мы готовы к приёму гостей во время ЧМ-2018
14:52 База ЦСКА не вошла в список площадок чемпионата мира — 2018 от Подмосковья
14:49 До конца сезона в Московской области все базы ЧМ-2018 будут с газонами
14:47 Игонин: «Зенит» против «Бней Иегуда» выложится на 100%, иначе и думать нельзя
14:38 Бышовец: «Краснодар» в жёстком ритме, с «Люнгбю» ничья будет хорошим результатом
14:28 Ринкон, которым интересовались «Спартак» и «Зенит», может перейти в «Аталанту»
14:24 «Уотфорд» заинтересован в Ленноне, страдавшем от депрессии
14:10 Гершкович: организовать матч сборной России и «Динамо» — оптимальное решение
14:08 Пашалич будет выступать в «Спартаке» под 50-м номером
13:59 Пашалич прибыл на базу «Спартака» и познакомился с командой
13:56 Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн
13:33 Бышовец: игра с «Динамо» поможет Черчесову найти новых игроков для сборной РФ
13:31 Суарес – Неймару: оставайся самим собой и никогда не меняйся
13:25 К. Навас: «Реал» готов к матчу за Суперкубок УЕФА и постарается выиграть его
13:21 Главный тренер «Лиона» назвал имя капитана команды на сезон-2017/18
13:15 Булавин: Кокорин против «Бней Иегуда» не выйдет, а то забьёт три гола и потухнет
13:12 Деменко: если «Краснодар» сыграет с «Люнгбю» как в первом матче, будет плачевно
13:04 Джорджевич: «Арсеналу» в матче с «Тосно» ничего не интересно, кроме трёх очков
12:57 Фабиан рассказал, как ему удалось забить лучший гол Кубка конфедераций
12:44 ЦСКА – АЕК – 1:0. Видеообзор матча
12:34 Мурильо, которым интересовался «Зенит», продолжит карьеру в «Валенсии»
12:26 «Барселона» готова заплатить € 32 млн за защитника «Реала Сосьедад» Мартинеса
12:14 А. Ерёменко возглавит армянский «Пюник»
Все новости RSS
Партнерский контент