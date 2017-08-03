Фанаты «Локомотива» высказали свою позицию по баннеру против фильма «Матильда»

Болельщики «Локомотива» высказали свою позицию по баннеру против фильма «Матильда». Ранее режиссёр картины Алексей Учитель направил жалобу президенту РФС Виталию Мутко на баннеры, которые развернули футбольные фанаты на трибунах стадиона «Локомотив» во время матча команды за Суперкубок.
«На матче «Локомотив» — «Спартак», на южной трибуне стадиона «Локомотив» появился провокационный баннер, который затрагивал тему выпуска фильма Алексея Учителя — «Матильда». Этот баннер был вывешен несколькими болельщиками «Локомотива», которых сагитировал небезызвестный Диджей, без согласования с активом движения. Этот политизированный баннер не отражает позицию всего «юга».
Фанатское движение «Локомотива» всегда придерживалось мнения, что трибуна не место для политических акций, а фанаты «Локомотива» не должны исполнять политические заказы. Так будет и впредь.
Один фанат никогда не будет голосом южной трибуны. Футбол — вне политики, а стадион не место для политических игр.
В связи со всем вышесказанным Диджей отныне не является представителем фанатского актива ФК «Локомотив» Москва и объявлен персоной нон грата на южной трибуне стадиона», — говорится в заявлении на «Сайте о футбольных фанатах».