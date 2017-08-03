Слуцкий рассказал, с какой речью впервые обратился к игрокам «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как проходили переговоры с владельцами английского клуба, а также поведал о первом общении с футболистами команды.
«Пока для английской прессы я человек, который пришёл с новыми идеями и пытается говорить на их языке. Пока я не чувствую давления, в интервью стараюсь сглаживать углы, хотя вопросы задаются острые.
С „Халлом“ получалось максимально быстро, владелец клуба говорил, что есть ещё пять кандидатов на этот пост. Через день мне позвонили и предложили заключить контракт. Почему владелец оставил выбор на мне — я не могу сказать. У меня нет переводчика в клубе. Посыл был ясен и понятен — команда вылетела из АПЛ, но каждый из игроков считает себя игроком АПЛ. Поэтому давайте внутри докажем, что мы можем играть в Премьер-лиге, а не куда-то убегали и решали по одиночке свои вопросы.
Ещё ничего не получилось. Мы движемся вперёд, но постоянно опаздываем на два-три шага. У меня будет впервые в жизни ситуация, кода мы начнём сезон, а у меня в команде будет ещё пять новичков», — сказал Слуцкий в эфире канала «Россия 24».