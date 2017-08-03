Слуцкий: не до конца понимаю возможности «Халл Сити», домик ещё не построен

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что на данный момент не до конца понимает возможности английской команды, и это вызывает у него тревогу.
«Волнение в том, что я, честно скажу, не до конца понимаю возможности команды. Наверное, это самое удивительное, что со мной происходило. Когда я возглавлял «Москву», я там работал уже два года в качестве тренера дубля, поэтому понимал, что это за команда. Когда я возглавлял «Крылья Советов», у меня было длиннющее межсезонье, было очень много времени. Когда приходишь в ЦСКА, то естественно, что всех игроков великолепно знаешь, поэтому всё это не так сложно.
Здесь же, несмотря на то что мы многие вещи сделали, соорудили и сложили кубики в домик, очертания которого уже видны, всё-таки он ещё не построен, он хрупок, не закалён и не проверен. Скажем так, ещё не все печати поставлены о том, что дом безопасен и сдан в эксплуатацию. Это вызывает тревогу. В такой ситуации может произойти всё что угодно», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».