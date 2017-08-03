Роналдиньо: надеюсь, Неймар однажды станет лучшим футболистом в мире

Бывший нападающий сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо назвал главных претендентов на почётную награду, а также оценил шансы Неймара в борьбе за звание лучшего игрока в мире.
«Я думаю, что борьба вновь развернётся между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. По всему миру много хороших игроков, но эти футболисты доминируют.
Кто будет третьим? Неймар находится в отличной форме. У него есть все шансы оказаться в списке. Как бразилец, я надеюсь, что он однажды станет лучшим футболистом мира, но после того как немного сдадут Криштиану и Месси», — цитирует Роналдиньо пресс-служба ФИФА.
Роналдиньо – Неймару: следуй своему сердцу и будь счастлив