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ФИФА будет вручать награду лучшему вратарю сезона

3 августа 2017, четверг. 17:24 Футбол

Международная федерация футбола учредила награду лучшему вратарю сезона. Трёх кандидатов на приз определит группа легенд ФИФА, имена номинантов будут объявлены в ближайшем будущем. Они будут определяться по результатам выступлений в период с ноября 2016 года по июль 2017 года, независимо от лиги или национальности. Награда впервые будет вручена на церемонии награждения наград ФИФА по итогам сезона 23 октября в Лондоне.

«Роль, которую играют вратари в футболе, важна и специфична, даже несмотря на то что они часто не получают признания, которого заслуживают. Поэтому мы с гордостью представляем эту нагруду, поскольку мы уважаем не только тех, кто забивает голы, но и тех, кто играет не менее важную роль в их предотвращении», — заявил заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан.

Церемония вручения наград ФИФА состоится в Лондоне 23 октября
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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