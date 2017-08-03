Французская лига: мы удивлены отказом Ла Лиги принять оплату трансфера Неймара

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) выступила с официальным заявлением по поводу отказа испанской Ла Лиги принять платёж «ПСЖ» за трансфер форварда «Барселоны» Неймара в размере € 222 млн, в котором сообщила о готовности оказать юридическую помощь парижскому клубу.
«LFP не понимает позицию Ла Лиги и удивлена её отказом принять оплату согласно пункту о сумме отступных в контракте игрока Неймара. Мы просим Ла Лигу соблюдать правила ФИФА и выполнять свои обязательства. LFP поддерживает «ПСЖ» и надеется, что Неймар перейдёт в Лигу 1. Мы готовы оказать юридическую помощь «ПСЖ», чтобы контракт с Неймаром был оформлен как можно скорее», – говорится в заявлении на официальном сайте LFP.
Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн