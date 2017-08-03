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Голкипер «Баварии» Нойер приступил к тренировочной работе

3 августа 2017, четверг. 18:12 Футбол

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сегодня снова надел перчатки. В прошлом месяце вратарь начал выполнять беговые упражнения и вот сделал следующий шаг в своём восстановлении.

Под присмотром тренера вратарей Тони Тапаловича 31-летний Нойер отработал вратарскую тренировку. На протяжении 20 минут страж ворот ловил мячи, интенсивность при этом оставалась на умеренном уровне, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

«Очень приятно вернуться на поле», — написал на своей странице в «Инстаграме» Нойер, который получил перелом левой стопы в апреле.

Нойер рискует пропустить старт нового сезона
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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3 августа 2017, четверг
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