Слуцкий: очень надеюсь, что смогу отблагодарить Абрамовича

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал свою фразу, сказанную английским СМИ, о том, что он сегодня футбольный проект Романа Абрамовича в России.
«У меня много фраз, которые становятся легендарными, причём я абсолютно этого не желаю. Всегда, когда фраза выдёргивается, она звучит несколько иначе. Во всех интервью, которые я давал английским СМИ, меня спрашивали про Абрамовича. Естественно, Роман Аркадьевич их интересует в сто раз больше, нежели какой-то тренер из России. Я сказал, что Роман Аркадьевич действительно мне сильно помогает, и мне показалось хорошим примером, что у него всегда были проекты в России, связанные с футболом, а сегодня этих проектов нет, но он помогает мне, поэтому если мы говорим про футбольные российские проекты, то это я. То есть это было не более чем образное сравнение.
Роман Аркадьевич мне сильно помог, но это касалось больше бытовых вещей. Это и возможность прохождения учёбы в школе в Риверсдауне, и я жил всё время в отеле «Челси». «Челси» мне помогал с билетами абсолютно на все матчи, не только на свои, но и на любой матч, который я сам выбирал. Всё было очень профессионально организовано. Огромное спасибо за такую помощь, которая была оказана, за помощь в адаптации к новой стране, новым условиям и реалиям. Но, естественно, никто за меня не будет тренировать, общаться с футболистами и управлять командой. Поэтому сейчас наступает новый этап.
Мы по-прежнему сотрудничаем с «Челси», потому что у нас есть два игрока в аренде. Вполне вероятно, что появятся ещё арендованные игроки из этого клуба. Помощь Романа Аркадьевича продолжается уже в плане игроков, но надеюсь, что процесс будет двусторонним. Надеюсь, что те игроки «Челси», которые отданы сейчас в аренду в «Халл», вернутся в «Челси» уже в другом статусе и на порядок сильнее. Очень надеюсь, что я тоже смогу чем-то отблагодарить человека за ту помощь, которую он мне оказывает», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».