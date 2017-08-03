Нобоа: конечно, каждая игра и тренировка у «Зенита» будет как война

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа высказал мнение по поводу серьёзной конкуренции за место в составе петербургской команды.
«Мне сразу сказали, что всё поменяется, будет конкуренция, большой проект, новые футболисты. Руководство хочет, чтобы команда выигрывала всё. Я знал, что так будет, и вижу это. Тренер — супер, у нас много вариантов. Без разницы, кто играет, качество в любом случае будет.
Конечно, каждая игра и тренировка у нас будет как война, поскольку надо показывать, почему ты здесь, почему хочешь играть. Это хорошо, конкуренция помогает каждому показывать свой максимум", — заявил 32-летний эквадорский футболист в эфире программы «Все на матч».
Нобоа: спасибо Бердыеву, хочу добиваться таких же успехов с «Зенитом»
Кристиан Нобоа рассказал «Чемпионату», как оказался в «Зените», обсуждал ли трансфер с Бердыевым и с какими чувствами покидает «Ростов».