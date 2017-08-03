В Бразилии утверждают, что «Спартак» сделает предложение хавбеку «Спорт Ресифи»

Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Super Esportes.
По информации издания, 20-летний бразильский футболист входит в сферу интересов «Спартака», а также клубов из Европы, Китая и ОАЭ.
При этом именно красно-белые уже сегодня готовы сделать предложение игроку. Отмечается, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера получил положительный ответ от самого Эвертона по поводу его возможного перехода и утвердил сделку. По данным издания, если этот переход состоится, то он побьёт предыдущий трансферный рекорд по продаже игрока «Спорт Ресифи», который составил порядка $ 1,7 млн.
В нынешнем сезоне бразильской Серии А Эвертон принял участие в 14 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.