Ахметов вернулся к тренировкам с основным составом «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов провёл занятие с основной командой казанского клуба, сообщает интернет-издание «Спорт Бизнес Online».
Напомним, что перед началом текущего сезона 19-летний футболист был переведён в дубль казанской команды.
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, комментируя в середине июля это решение, заявил: «Я эту ситуацию не знаю. Я так понимаю, там агенты хотят управлять клубом».
Отметим, что в молодёжном первенстве России сезона-2017/18 Ахметов забивал в трёх матчах подряд.