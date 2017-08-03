Сигурдссон: мне будет интересно поработать под руководством Бердыева

Новичок «Рубина» исландский защитник Рагнар Сигурдссон прокомментировал свой переход в казанский клуб на правах аренды из английского «Фулхэма».
«Очень рад этому трансферу. «Рубин» — большой клуб с квалифицированным тренером. Мне будет интересно поработать под руководством Курбана Бердыева. Мои сильные качества? Говорят, я неплохо владею мячом, но в первую очередь я защитник, и моя задача — надёжно играть в обороне», — приводит слова 31-летнего футболиста KazanFirst.
Ранее в России Сигурдссон выступал за «Краснодар».
Бывший защитник «Краснодара» Сигурдссон стал игроком «Рубина»