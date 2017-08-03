Кузяев: в «Зените» очень сильно ощущается конкуренция

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который нынешним летом стал игроком петербургского клуба, рассказал о конкуренции в команде, а также отметил, что не столкнулся с проблемой адаптации к Санкт-Петербургу.
«Считаю, что без конкуренции невозможен рост. Я знал, куда шёл. Здесь очень сильно ощущается конкуренция. Необходимо бороться за место в составе на каждой тренировке. В Петербурге живу давно, так что особенно привыкать не приходилось. В целом всё идёт как обычно», — сказал Кузяев в эфире программы «Все на матч».
Кузяев: на улицах пока никто не узнаёт, мне особо и не нужна эта слава