Бердыев: у ЦСКА мало слабых мест, но они есть. Постараемся их использовать

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о новичке команды исландском защитнике Рагнаре Сигурдссоне и подготовке к гостевому матчу 4-го тура РФПЛ с ЦСКА.
«Так получается, что мы первые туры играем с лидерами чемпионата. Это откладывает свой отпечаток на подготовку. Понимаем, что хоть у ЦСКА и мало слабых мест, но они есть, и мы постараемся их использовать.
Сигурдссон — хороший защитник, и мы его хорошо знаем по «Краснодару». Вы знаете, что у нас сложное финансовое положение, поэтому мы рады, что аренда игрока будет бесплатной. В представлениях Рагнар не нуждается. У него не было игровой практики, но я думаю, что это компенсируется.
У нас много травмированных игроков, поэтому не исключено, что он сыграет уже в этой игре», — приводит слова Бердыева «Спорт Бизнес Online».
Защитники Серхио Санчес и Тарас Бурлак, а также полузащитник Максим Лестьенн и нападающий Максим Канунников в четверг не занимались с командой из-за травм.