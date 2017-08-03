Божович: у «Тосно» три поражения подряд, в Тулу они приедут набирать очки

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о подготовке к домашнему матчу 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно».
«Готовимся в обычном режиме. Жарко было, но что делать. Ожидаем, что выиграем перед своими болельщиками. У нас есть игроки, которые не тренировались из-за того, что им необходимо было оформить визы. Новичок Виктор Альварес набирает форму. Я думаю, что к игре с «Тосно» он будет готов.
Чего стоит опасаться в матче с «Тосно»? Настроения! У них три поражения подряд, в Тулу они приедут набирать очки. У них есть несколько игроков, на которых стоит обратить внимание. Это Антон Заболотный и Нуну Роша, они могут нам создать проблемы. Но всё зависит от нас, мы должны сыграть хорошо. В матче с «Рубином» мы прежде всего проиграли сами себе.
Что или кто может помочь «Арсеналу» в матче с «Тосно»? Наш 12-й игрок. Пользуясь случаем, хочу пригласить на эту встречу наших болельщиков, благодаря их поддержке мы сумели выиграть у Хабаровска. Без этого нам будет сложно добиться положительного результата», — приводит слова Божовича официальный сайт «Арсенала».