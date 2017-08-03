Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Люнгбю»

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с датским клубом «Люнгбю».
«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Ристич, Шишкин, Каборе, Перейра, Мамаев, Классон, Вандерсон.
Запасные: Сафонов, Жиров, Газинский, Жигулёв, Янбаев, Сулейманов, Петров.
Встреча состоится в Дании и начнётся в 20:45 мск. В первом матче «Краснодар» на своём поле победил со счётом 2:1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Люнгбю» — «Краснодар».