Пашалич: «Спартак» — величайший клуб, который популярен во всём мире

Новичок «Спартака» хорватский полузащитник Марио Пашалич поделился эмоциями от перехода в московский клуб.
«Безусловно, я испытал счастье, подписав контракт со „Спартаком“. Вторым чувством было то, что я принял серьёзный вызов, поскольку многое знаю о „Спартаке“, об истории команды. Понимаю, что это величайший клуб на территории России. Поэтому для меня серьёзным вызовом будет влиться в команду, занять здесь своё место и помочь клубу выиграть чемпионат России во второй раз подряд. Считаю, что защита титула — это очень важная задача для всего коллектива.
Я пришёл в величайший клуб и знаю, что такое «Спартак». И для меня очевидно, что эта команда популярна не только в России, но и по всему миру. Для меня большая гордость, честь и счастье оказаться в команде с такой историей и традициями. Знаю, с какой страстью болельщики поддерживают «Спартак», и нам, безусловно, нужна их поддержка для того, чтобы защитить титул и удачно выступить в ЛЧ", — заявил 22-летний футболист в интервью клубной пресс-службе.