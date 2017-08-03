Сёмин: если Фарфан продолжит в том же духе, обязательно вернётся в сборную Перу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре нападающего команды Джефферсона Фарфана, а также сообщил, что клуб готов предоставить шанс игрокам из молодёжной команды.
«Как мне Фарфан в нападении? Могу сказать только самые приятные слова. Фарфан – трудолюбивый профессионал. Он долго не играл до перехода в «Локомотив», но смог набрать форму. Если Фарфан продолжит в том же духе, обязательно вернётся в сборную Перу.
Что касается того, слежу ли я за выступлением молодёжной команды, то на каждом матче присутствует кто-то из тренерского штаба. Я смотрю отдельные матчи. Большая группа молодёжи тренировалась с нами на сборе. Миша Лысов тренируется с нами сейчас. Если кто-то из молодых даст нам шанс пригласить его в состав, мы ему обязательно поможем», — цитирует Сёмина официальный сайт «Локомотива».