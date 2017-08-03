Адвокат Косты: Диего не хочет играть ни за какую команду, кроме «Атлетико»

Адвокат Рикардо Кардосо, который представляет интересы нападающего «Челси» Диего Косты, сообщил, что футболист хочет выступать в составе мадридского «Атлетико», за который он играл ранее. Адвокат заявил также, что вместе с Костой они собираются подать в «Челси» официальный запрос о выставлении игрока на трансфер.
«Конте позволил Диего уйти из «Челси», написав ему текстовое сообщение и ничего не объясняя. Это было несправедливо, неуважительно и привело к тому, что Коста уже не вернётся в «Челси». Парень не хочет играть ни за какую команду, кроме мадридского «Атлетико».
Мы собираемся использовать все доступные юридические механизмы, чтобы заставить «Челси» нести ответственность за своё поведение, которое привело к возможному уходу Косты из клуба. Мы подадим официальный запрос в клуб, чтобы игрока выставили на трансфер», — цитирует Кардосо EFE.
Ранее сообщалось, что «Милан» ведёт переговоры по Диего Косте с «Челси». Интерес к форварду проявляет также «Атлетико», однако из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года. Ранее сообщалось, что Коста может перейти на полгода на правах аренды в «Милан», а потом вернуться в «Атлетико».