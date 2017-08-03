Проведение матча «Люнгбю» — «Краснодар» находится под вопросом из-за ливня

Проведение ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги «Люнгбю» — «Краснодар» находится под вопросом из-за ливня. За полтора часа до матча инспекция постановила, что игра состоится, но окончательное решение должно быть принято за полчаса до начала встречи.
«Начиная с прошлой ночи в датском городе Конгенс-Люнгбю не прекращается ливень. Проведение матча «Люнгбю» — «Краснодар» находится под вопросом.
Инспекция за полтора часа до игры постановила, что матч состоится. Окончательное решение будет принято за 30 минут до начала встречи», — сообщил «Твиттер» «Краснодара».
Начало матча «Люнгбю» — «Краснодар» запланировано на 20:45 мск.
Мамаев выйдет в стартовом составе «Краснодара» в матче с «Люнгбю»