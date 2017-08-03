Неймар — самый дорогой футболист в истории

Нападающий Неймар сегодня покинул «Барселону» и стал свободным агентом, о чём официально сообщила пресс-служба сине-гранатовых. За бразильца заплатили прописанные у него в контракте € 222 млн, что является рекордом в футболе. Деньги перечислили представители игрока по поручению «ПСЖ», в который должен перейти форвард.
Ранее самым дорогостоящим игроком в истории считался полузащитник Поль Погба, который перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года за € 105 млн.
Самые дорогие сделки в истории:
1. Неймар — € 222 млн («Барселона» — свободный агент, в перспективе — «ПСЖ»);
2. Поль Погба — € 105 млн («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»);
3. Гарет Бэйл — € 101 млн («Тоттенхэм Хотспур» — «Реал»);
4. Криштиану Роналду — € 94 млн («Манчестер Юнайтед» — «Реал»);
5. Гонсало Игуаин — € 90 млн («Наполи» — «Ювентус»).