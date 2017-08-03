Матч «Люнгбю» — «Краснодар» состоится в намеченное время

Ответный матч 3-го квалификационного раунда «Люнгбю» — «Краснодар» состоится сегодня и начнётся в запланированное время.
Ранее пресс-служба «Краснодара» сообщила, что проведение матча в Дании находится под вопросом из-за ливня.
«Официально! Матч „Люнгбю“ — «Краснодар» начнётся по расписанию — в 20:45 мск! На поле активно ведётся работа по отводу воды", — сообщает «твиттер» «Краснодара».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Люнгбю» — «Краснодар».
В первом матче «Краснодар» на своём поле одержал волевую победу со счётом 2:1.