Часть болельщиков «Зенита» не смогли попасть на стадион к началу матча

У болельщиков «Зенита» возникли трудности с попаданием на стадион «Санкт-Петербург», где проходит ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда».
Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин, часть болельщиков не успела к началу матча. У входов на арену образовались большие очереди.
Кроме того, при выходе из метро «Крестовский остров» за час до матча «Зенит» — «Бней Иегуда» возникла давка.
Видео давки при выходе из метро можно посмотреть на «Чемпионате».