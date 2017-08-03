«Зенит» может приобрести Краневиттера вместо Аскасибара

Полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер близок к переходу в «Зенит», сообщил журналист Сесар Луис Мерло в «Твиттере».
Если сделка состоится, то Краневиттер подпишет с сине-бело-голубыми четырёхлетний контракт. При этом российский клуб может отказаться от приобретения хавбека «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара, несмотря на ранее достигнутую договорённость.
Совсем недавно сообщалось, что Краневиттер входит в сферу интересов московского «Спартака», итальянской «Фиорентины» и турецкого «Галатасарая». «Атлетико» готов его продать приблизительно за € 8 млн.
В минувшем сезоне 24-летний аргентинец выступал на правах аренды за «Севилью» и провёл 21 матч в чемпионате Испании.
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