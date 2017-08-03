Установлен рекорд посещаемости домашних матчей «Зенита» в российской истории

На ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» — «Бней Иегуда» присутствуют 45 670 зрителей. Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург».
Этот показатель стал рекордным в российской истории «Зенита». Предыдущий рекорд принадлежал прощальному матчу стадиона имени Кирова против «Динамо» в 2006 году. За этой игрой с трибун наблюдали 44 тыс. человек. Стадион «Санкт-Петербург» появился на месте стадиона имени Кирова.
Самым посещаемым за последние 30 лет матчем остаётся встреча с киевским «Динамо» в 1988 году, когда арена на Крестовском приняла 61 тыс. болельщиков.