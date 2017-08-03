Болельщица, в которую попал мячом Матич, оказалась женой наставника «Сампдории»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич во время товарищеского матча с «Сампдорией» попал мячом в лицо болельщице, которой оказалась Луизиана — супруга главного тренера итальянской команды Марко Джампаоло, сообщает Sky Sport Italia.
Напомним, в одном из эпизодов сербский футболист, который нынешним летом перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Челси», не догнал мяч и, ударив, послал его в сторону трибуны и попал в девушку. Матич тут же подбежал и принёс извинения.
Матч с «Сампдорией», состоявшийся 3 августа, стал для Матича дебютным в составе «МЮ» и завершился победой манкунианцев (2:1).
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».