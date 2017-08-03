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«Видеотон» выбил «Бордо» из Лиги Европы, «Александрия» справилась с «Астрой»

3 августа 2017, четверг. 21:58 Футбол

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы венгерский «Видеотон» на своём поле обыграл французский «Бордо» со счётом 1:0. Обе команды доигрывали встречу вдесятером после удалений игроков во втором тайме. Первая встреча завершилась победой «Бордо» со счётом 2:1. Таким образом, венгры за счёт гола на чужом поле вышли в следующий раунд, а французы своё выступление на турнире закончили.

Украинская «Александрия» на своём поле переиграла румынскую «Астру» со счётом 1:0, добившись выхода в следующую стадию турнира после ничьей в первой встрече (0:0).

По итогам других матчей, которые проходили параллельно, «Црвена Звезда» выбила из Лиги Европы пражскую «Спарту» (первый матч – 2:0, ответный — 1:0), «Панатинаикос» оказался сильнее в противостоянии с «Габалой» (1:0, 2:1), а «Аполлон» из города Лимасол выбил «Абердин» (1:2, 2:0).

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2017, четверг. 20:00 МСК
Видеотон
Секешфехервар, Венгрия
1 : 0
Бордо
Бордо, Франция
1:0 – Стопира – 45+5
Удаления: Варга, 69 – Сабали, 47
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2017, четверг. 20:00 МСК
Александрия
Александрия, Украина
1 : 0
Астра
Джурджу, Румыния
1:0 – Запорожан – 43 (пен)
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2017, четверг. 20:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
0 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 – Боакье – 19
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2017, четверг. 20:00 МСК
Габала
Габала, Азербайджан
1 : 2
Панатинаикос
Афины, Греция
1:0 – Моледо – 51 (автогол), 1:1 – Лод – 63, 1:2 – Кабесас – 66
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2017, четверг. 20:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол, Кипр
2 : 0
Абердин
Абердин, Шотландия
1:0 – Шембри – 17, 2:0 – Селая – 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Абердин Александрия Аполлон Астра Бордо Видеотон Спарта ФК Габала ФК Панатинаикос ФК Црвена Звезда
Новости. Футбол
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