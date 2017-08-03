«Видеотон» выбил «Бордо» из Лиги Европы, «Александрия» справилась с «Астрой»

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы венгерский «Видеотон» на своём поле обыграл французский «Бордо» со счётом 1:0. Обе команды доигрывали встречу вдесятером после удалений игроков во втором тайме. Первая встреча завершилась победой «Бордо» со счётом 2:1. Таким образом, венгры за счёт гола на чужом поле вышли в следующий раунд, а французы своё выступление на турнире закончили.
Украинская «Александрия» на своём поле переиграла румынскую «Астру» со счётом 1:0, добившись выхода в следующую стадию турнира после ничьей в первой встрече (0:0).
По итогам других матчей, которые проходили параллельно, «Црвена Звезда» выбила из Лиги Европы пражскую «Спарту» (первый матч – 2:0, ответный — 1:0), «Панатинаикос» оказался сильнее в противостоянии с «Габалой» (1:0, 2:1), а «Аполлон» из города Лимасол выбил «Абердин» (1:2, 2:0).