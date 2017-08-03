Манчини: со стороны «Зенита» не было недооценки соперника

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы от израильской командой «Бней Иегуда». В Санкт-Петербурге «Зенит» уступил со счётом 0:1, но вышел в раунд плей-офф за счёт победы в гостях 2:0.
«Это одна из тех игр, когда мы не смогли реализовать огромное количество своих моментов. Вот что случается, когда не выкладываешься на все сто процентов. Так бывает. Не было недооценки соперника. У нас плотный график, поэтому перестановки в составе были неизбежны. Поражения случаются при таком серьёзном графике, играем каждый три дня. Не было такого, что мы недооценили соперника.
У нас сложная ситуация с вратарями, есть два хороших голкипера. Лодыгин сыграл сегодня очень хорошо, в предыдущих матчах удачно действовал Лунёв. Это не самая плохая ситуация, когда у нас есть два сильных вратаря.
Сегодня соперник защищался практически всей командой на своей половине поля. Этот соперник не давал пространства для манёвров, поэтому его можно было пробить только дальними ударами», — сказал итальянский специалист, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.