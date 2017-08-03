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Кокорин: «Зенит» в любом составе должен обыгрывать такую команду

3 августа 2017, четверг. 22:14 Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал поражение в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда». В Санкт-Петербурге «Зенит» уступил со счётом 0:1, но вышел в раунд плей-офф за счёт победы в гостях — 2:0.

«Эмоции двоякие: вроде прошли дальше, но проиграли ту игру дома, которую не должны были проигрывать. Почему проиграли? Тяжело сказать. Не знаю. Может, недооценили соперника. После первой игры, может быть, думали, что всё будет полегче. Было ли боязно в конце? Да нет, наверное.

Связан ли такой результат с подготовкой к «Спартаку»? Да, состав у нас поменялся, но мы в любом составе должны обыгрывать такую команду. У нас такой тяжёлый график в последнее время, что может всё вместе быть.

Не знаю, был ли мой выход на игру плановым, это вопрос к тренеру», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Александр Кокорин
Новости. Футбол
3 августа 2017, четверг
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