Манчини примет решение об участии Мамманы в игре со «Спартаком» утром 6 августа

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ответного домашнего матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с клубом «Бней Иегуда» (0:1) рассказал о готовности принять участие в следующем матче РФПЛ со «Спартаком» (6 августа) новичка защитника Эмануэля Мамманы, а также полузащитников Хави Гарсии и Олега Шатова.
«У Хави Гарсии проблема с мышцами. Маммана приехал во вторник, чуть-чуть потренировался. Решение, кто будет играть со «Спартаком», примем утром перед игрой. Будет ли играть Маммана, зависит от его физического состояния.
У Шатова не мышечная проблема, а проблема с нервными окончаниями. Завтра он приступит к тренировкам», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Маммана: мне уже рассказали, какой матч «Зенит» ожидает в воскресенье