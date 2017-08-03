«Фенербахче» выбил «Штурм» из Лиги Европы

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Фенербахче» принимал на своём поле «Штурм». Встреча проходила на стадионе «Улкер – Шюкрю Сараджоглу» и завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев отличился Набиль Дирар, а за гостей гол забил Филипп Хуспек. В первом матче турецкая команда одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, «Фенербахче» пробился в следующую стадию турнира, а австрийцы из Лиги Европы вылетели.
В другом матче, который проходил параллельно, шведский «Эстерсунд» на выезде обыграл люксембуржскую «Фолу» (2:1), обеспечив себе путёвку в следующий раунд турнира после победы ещё и в первом матче (1:0).