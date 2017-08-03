«Краснодар» снова обыграл «Люнгбю» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» в гостях со счётом 3:1 победил датский «Люнгбю».
Российская команда уже на 9-й минуте открыла счёт — точным ударом отметился Маурисио Перейра. На 22-й минуте уругваец сделал счёт 2:0, оформив дубль. Несколько минут спустя Миккель Йенсен один мяч отыграл. Окончательный результат «быки» установили в конце второго тайма, когда Павел Мамаев реализовал пенальти.
В первом матче «Краснодар» победил со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Игоря Шалимова вышли в раунд плей-офф. Жеребьёвка состоится 4 августа.
Посмотреть голы можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.