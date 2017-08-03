Нобоа: «Зениту» надо подумать, как совершать меньше ошибок, — впереди «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал выход в следующий раунд Лиги Европы после поражения в ответном домашнем матче 3-го квалификационного раунда от клуба «Бней Иегуда» (0:1). Эквадорский футболист отметил, что команде нужно исправить свою игру перед следующим матчем со «Спартаком» в РФПЛ (6 августа).
«Всегда хотим выиграть. В этом матче мы всё время атаковали, но последние 10-15 минут очень устали. Команда старалась. Может, нам надо подумать, как совершать меньше ошибок — впереди «Спартак». Мой первый матч? Рад, что я играл сегодня», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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