Гол Мака помог ПАОК выбить донецкий «Олимпик» из Лиги Европы

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы греческий ПАОК принимал на своём поле украинский «Олимпик». Встреча проходила на стадионе «Тумба» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Гойко Цимирот и Роберт Мак, который принадлежит «Зениту» и выступает за ПАОК на правах аренды. Первый матч команды завершили со счётом 1:1. Таким образом, ПАОК вышел в следующий раунд турнира, а донецкий клуб из Лиги Европы вылетел.
В другом матче, который проходил параллельно, португальский «Маритиму» на своём поле обыграл болгарский «Ботев» (2:0), добившись выхода в следующий раунд турнира после ничьей в первом матче (0:0).