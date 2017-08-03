Фурсенко: холодный душ для команды — это хорошо, без поражений не бывает побед

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал домашнее поражение петербургской команды от израильского клуба «Бней Иегуда» (0:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от предстоящей домашней игры со «Спартаком» в рамках 4-го тура РФПЛ.
«Холодный душ для команды — это хорошо. Они должны проанализировать всё, что произошло. Конечно, зрители приходили увидеть другой результат, но ничего. Без поражений не бывает побед. Думаю, они во многом играли по счёту. Но нужно учитывать, что сегодня был экспериментальный состав. Ребята несыгранные, поэтому было крайне тяжело. Хочу поблагодарить болельщиков — они здорово сегодня поддерживали команду. Я даже ими горжусь. Они были с командой до самого конца, несмотря на результат.
Следующая игра со «Спартаком» — это испытание на прочность. Именно в таких матчах и закаляется характер — как игроков, так и тренеров, и президента.
Хочу поблагодарить болельщиков — они здорово сегодня поддерживали команду. Я даже ими горжусь. Они были с командой до самого конца, несмотря на результат", — сказал президент «Зенита», слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Интервью с Фурсенко смотрите на «Чемпионате».