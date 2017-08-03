Фурсенко — о проблеме очередей на стадионе «Зенита»: надо приходить раньше

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о ситуации с проблемой прохода болельщиков на стадион «Санкт-Петербург», призвав любителей футбола приходить заранее.
«Как победить проблему очередей? Приходить раньше. Та система пропуска, которая существует, работает так, как работает. Наши волонтёры работали в поте лица, пытались распределить зрителей по разным входам. Повторюсь, надо приходить раньше. В следующий раз будем провожать Сашу Кержакова, поэтому все придут ещё раньше. Всё будет хорошо.
Сценарий проводов? Всё увидите. Саша для нас великий игрок, человек, который забил больше всех голов, молодёжь на него равняется. Его будущее — очень позитивное", — передаёт слова президента петербургского клуба корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Смотрите интервью с Фурсенко на «Чемпионате».