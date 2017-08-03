Фурсенко: на матче «Зенит» — «Спартак» будет аншлаг

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что на предстоящем 6 августа матче 4-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» будет аншлаг.
Встреча пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург», на котором сегодня был установлен рекорд посещаемости домашних матчей «Зенита» в российской истории.
«Билеты практически закончились, но должно появиться ещё какое-то количество мест, связанных с вырезками безопасности. Но будет аншлаг. Квота для „Спартака“ выбрана полностью — на стадион им полагается 5500 мест», — заявил Фурсенко, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Смотрите интервью с Фурсенко на «Чемпионате».