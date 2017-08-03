Фурсенко: конструктивные недоработки крыши стадиона сейчас активно устраняются

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о наличии конструктивных недоработок крыши стадиона «Санкт-Петербург». По его словам, ведётся работа по устранению проблем, и Фурсенко надеется, что протечек крыши домашнего стадиона «Зенита» больше не будет.
«Не будет ли болельщикам холодно и слякотно осенью? Город специально строил такой стадион. Мы в своё время выбирали проект вместе с городскими властями, и он поможет избежать проблем в ненастную погоду. В прошлый раз вы помните, что были небольшие протечки, но тогда был жуткий ливень. Игра бы остановилась, если бы не была закрыта крыша. Там есть некоторые конструктивные недоработки, которые сейчас активно устраняются. Я надеюсь, что такого рода протечек больше не будет», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Интервью с Сергеем Фурсенко смотрите на «Чемпионате».