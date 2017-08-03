175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фурсенко: конструктивные недоработки крыши стадиона сейчас активно устраняются

3 августа 2017, четверг. 23:27 Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о наличии конструктивных недоработок крыши стадиона «Санкт-Петербург». По его словам, ведётся работа по устранению проблем, и Фурсенко надеется, что протечек крыши домашнего стадиона «Зенита» больше не будет.

«Не будет ли болельщикам холодно и слякотно осенью? Город специально строил такой стадион. Мы в своё время выбирали проект вместе с городскими властями, и он поможет избежать проблем в ненастную погоду. В прошлый раз вы помните, что были небольшие протечки, но тогда был жуткий ливень. Игра бы остановилась, если бы не была закрыта крыша. Там есть некоторые конструктивные недоработки, которые сейчас активно устраняются. Я надеюсь, что такого рода протечек больше не будет», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Интервью с Сергеем Фурсенко смотрите на «Чемпионате».

«Зенит» поменяет поле на стадионе «Санкт-Петербург» в перерыве на матчи сборных
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит Сергей Фурсенко Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
00:03 Гол экс-хавбека «Локомотива» Ибричича помог «Домжале» выбить «Фрайбург» из ЛЕ
00:01 Бубнов: ротация – не оправдание для «Зенита»
3 августа 2017, четверг
23:48 «Милан», «Эвертон» и «Марсель» вышли в следующий раунд ЛЕ, «Осиек» выбил ПСВ
23:46 Определились финалисты чемпионата Европы среди женщин
23:38 Неймар получил в «ПСЖ» 10-й номер
23:27 Фурсенко: конструктивные недоработки крыши стадиона сейчас активно устраняются
23:16 Фурсенко: на матче «Зенит» — «Спартак» будет аншлаг
23:16 «Зенит» поменяет поле на стадионе «Санкт-Петербург» в перерыве на матчи сборных
23:11 Фурсенко — о проблеме очередей на стадионе «Зенита»: надо приходить раньше
23:09 Аль-Хелаифи: убеждён, что трансфер Неймара — шаг вперёд для «ПСЖ»
23:04 Фурсенко: холодный душ для команды — это хорошо, без поражений не бывает побед
22:57 Гол Мака помог ПАОК выбить донецкий «Олимпик» из Лиги Европы
22:55 Неймар: постараюсь приносить радость миллионам болельщиков «ПСЖ»
22:47 «ПСЖ» объявил о подписании контракта с Неймаром
22:43 Нобоа: «Зениту» надо подумать, как совершать меньше ошибок, — впереди «Спартак»
22:40 Жулиано: Манчини после игры был злой, но у него есть на это полное право
22:38 «Краснодар» снова обыграл «Люнгбю» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
22:35 Жирков: немного стыдно, что «Зенит» уступил такому сопернику
22:30 Лодыгин: остаётся такое ощущение, что «Зенит» прошёл «Бней Иегуду» некрасиво
22:28 Абуксис: если бы не второй гол «Зенита», сейчас бы мы говорили по-другому
22:23 «Фенербахче» выбил «Штурм» из Лиги Европы
22:15 Манчини примет решение об участии Мамманы в игре со «Спартаком» утром 6 августа
22:14 Кокорин: «Зенит» в любом составе должен обыгрывать такую команду
22:10 Манчини: со стороны «Зенита» не было недооценки соперника
21:58 «Видеотон» выбил «Бордо» из Лиги Европы, «Александрия» справилась с «Астрой»
21:49 «Зенит» дома проиграл «Бней Иегуде», но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
21:47 Болельщица, в которую попал мячом Матич, оказалась женой наставника «Сампдории»
21:39 Ихеаначо перешёл из «Манчестер Сити» в «Лестер»
21:32 Установлен рекорд посещаемости домашних матчей «Зенита» в российской истории
21:25 «Зенит» может приобрести Краневиттера вместо Аскасибара
21:06 Часть болельщиков «Зенита» не смогли попасть на стадион к началу матча
21:03 Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним
21:03 Голы Павлюченко и Измайлова принесли победу «Арарату» над «Сатурном»
21:01 «Стандард»: Са и «Локомотив»? Не продадим его, если «ПСЖ» не заплатит € 220 млн
20:42 Пейчинович: стараемся, чтобы отсутствие Чорлуки чувствовалось не слишком сильно
20:41 Матч «Люнгбю» — «Краснодар» состоится в намеченное время
20:34 Неймар — самый дорогой футболист в истории
20:28 Новую систему послематчевых пенальти будут использовать в Суперкубке Англии
20:08 Проведение матча «Люнгбю» — «Краснодар» находится под вопросом из-за ливня
20:06 Адвокат Косты: Диего не хочет играть ни за какую команду, кроме «Атлетико»
19:59 «Барселона» официально объявила об уходе Неймара
19:56 Россиянин Максимов не спас «Тракай» от вылета из Лиги Европы
19:51 Сёмин: если Фарфан продолжит в том же духе, обязательно вернётся в сборную Перу
19:41 Конте поддержал решение Пашалича перейти в «Спартак»
19:40 Сёмин: на «СКА-Хабаровск» нужно настраиваться самым серьёзным образом
Все новости RSS
Партнерский контент