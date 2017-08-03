Определились финалисты чемпионата Европы среди женщин

На проходящем в Нидерландах чемпионате Европы — 2017 среди женщин определились участники финала.
В первом полуфинале сборные Дании и Австрии не сумели выявить победителя в основное и дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказались датчанки (3:0), которые впервые вышли в финал чемпионата Европы.
В другом полуфинале сборная Нидерландов разгромила со счётом 3:0 команду Англии. Голландская сборная также впервые в истории вышла в финал женского Евро.
Финальный матч чемпионата Европы между сборными Дании и Нидерландов состоится в воскресенье, 6 августа.
В полуфинале женского Евро-2017 Нидерланды сыграют с Англией, а Дания с Австрией